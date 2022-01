La Hotline Covid croule parfois sous les appels

Trouver des solutions plus efficaces

Julien Hostettler confirme qu’à certains moments, la Hotline Covid est surchargée, mais pas toute la semaine. Pour lui, il n’est pas possible de « continuer systématiquement d’augmenter les effectifs ». « A l’heure actuelle, plus de 160 personnes travaillent uniquement pour la crise », précise-t-il. D’autres moyens doivent être ainsi trouvés. Les autorités cherchent alors « à automatiser un certain nombre de processus », comme la prise de rendez-vous par exemple. Cela leur « paraît plus logique », d’autant plus qu’il « faut trouver les gens, les bureaux et le matériel nécessaires ». Julien Hostettler affirme que tout est mis en œuvre pour améliorer l’efficacité du système.