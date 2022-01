Soutien financer pour cinq démarches artistiques régionales

La Commission intercantonale des arts de la scène des cantons du Jura et de Berne octroie un coup de pouce à cinq artistes et collectifs de la région. Elle a attribué des bourses pour un montant total de 70'000 francs. Objectif : permettre aux lauréats du Jura et de la partie francophone du canton de Berne de mener un développement professionnel, en repensant leur démarche artistique ou en renforçant leurs compétences dans différents secteurs. Les lauréats :

· Arianna Camilli (Porrentruy). Cette jeune artiste jurassienne diplômée de La Manufacture, Haute école des arts de la scène de Suisse romande, va se consacrer au développement de son travail d’écriture en le confrontant à des regards extérieurs lors d’ateliers.

· Lorena Stadelmann (Mervelier). Cette danseuse et performeuse jurassienne s’est formée à Buenos Aires en danse contemporaine, performance, théâtre et cinéma. Elle va mener une réflexion sur la représentation du corps et développer son univers visuel en explorant l’artisanat textile.

· La Compagnie Neurone moteur (Bienne/Fanny Krähenbühl et Charlotte Garbani) reçoit un soutien pour la consolidation de sa structure au niveau administratif et pour préciser sa vision artistique.

· La Compagnie Ultramarine (Bienne/Noémie Saga Hirt et Laure Jolissaint) mêle danse et arts visuels. Elle va mener un travail exploratoire dans le domaine de la scénographie et des matériaux visuels.

· La Compagnie TDU (St-Ursanne/Guillaumarc Froidevaux et Zuzana Kakalikova) souhaite développer son approche artistique et réfléchir sur le lien entre image et création scénique. Le projet inclut un deuxième volet dont le but est de renforcer ses compétences dans le domaine de la diffusion.

La bourse de développement sera reconduite fin 2022 pour l’année 2023. /comm-rch