Un tour de l’hémicycle avec Brigitte Favre

La nouvelle présidente du Parlement jurassien a ouvert les feux de la chronique parlementaire de RFJ ce mardi dans La Matinale. La députée UDC de Saignelégier Brigitte Favre, agricultrice de 37 ans, est passionnée par les chiens et les chevaux. Elle vit sa 2e législature au Parlement cantonal alors que son intérêt pour la politique a émergé dans sa jeunesse lors de discussions en famille. Brigitte Favre, née à Aarberg dans le canton de Berne, visera à créer « une ambiance sereine au sein du Parlement » pendant son année de présidence et « faire le lien entre la population et la politique ». Retrouvez l’entretien complet ci-dessous. /mmi