Reconvilier : nouvelle prolongation pour le centre de test

Le centre de test de Reconvilier tourne encore à plein régime. Alors qu’il devait fermer ce vendredi, le dispositif a pu accueillir de nombreuses personnes de la région pour des test PCR salivaires et donc avec un résultat plus rapide que les nasopharyngés. Raison pour laquelle le canton de Berne a décidé, ce mercredi après-midi, qu'il prolonge cette offre pour encore une semaine, soit jusqu'au vendredi 21 janvier. Décisions prise en raison de la forte demande et du nombre élevé de cas positifs.

Pendant ces trois semaines d’ouverture, il y a eu une grande fréquentation. Cela a commencé gentiment au mois de décembre, mais vu l’efficacité et surtout la rapidité des tests, la population a répondu présente par la suite. Certains jours, ce sont quelques 900 tests qui ont été réalisés. Les explications du porte-parole de la Direction de la santé bernoise, Gundekar Giebel :