A 40 ans, l’heure d’évaluer la suite de sa vie professionnelle

Une mesure qui vise à prévenir le chômage et à évaluer son attractivité sur le marché de l’emploi fonctionne depuis un an dans le Jura. « Viamia » donne l’occasion aux plus de 40 ans de réaliser un bilan professionnel et de bénéficier de conseils. La prestation a été lancée sous forme de projet-pilote l’an dernier dans le Jura et est étendue à tout le pays cette année. « Viamia » s’adresse aux personnes qui s’interrogent sur la suite à donner à leur vie professionnelle. La prestation ne concerne pas les bénéficiaires de prestations comme l’AI ou l’assurance-chômage. Une vingtaine de dossier ont été traités en un an dans le Jura. « Viamia » a connu un bon accueil ainsi que de premiers résultats positifs, comme l’indique Andréas Häfeli, chef du Service cantonal d’orientation scolaire et professionnelle :