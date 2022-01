A la rentrée, environ 140 élèves positifs au coronavirus

Un quart des pools salivaires organisés dans les écoles obligatoires du canton étaient positifs au coronavirus, lors de la rentrée des classes de janvier. C’est le taux le plus haut jamais enregistré dans le Jura. Après plus de 1'800 tests de confirmation réalisés, la cellule Covid dévoile ce vendredi qu'environ 140 élèves sont malades du Covid et donc placés en isolement.

Des pools salivaires sont encore prévus la semaine prochaine dans les classes de la 1e à la 4e Harmos, où le masque n’est pas obligatoire. Pour les autres classes, les tests à grande échelle ne seront organisés qu’à la demande des établissements. /cto