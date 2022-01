De belles « rencontres » culturelles pour regagner le public

Réalité ou fiction : c’est autour de cette thématique que s’articule la nouvelle saison du Centre culturel de la Prévôté. La programmation jusqu’au mois de juin a été présentée vendredi à Moutier. Elle compte 13 temps forts et se veut variée avec notamment du théâtre, de l’improvisation, de l’humour, le 30e Festival des Petites Oreilles, de la danse ou encore des expositions : « Les artistes s’emparent du réel avec des sujets liés à la période que nous vivons, ou cherchent au contraire à s’évader dans un monde plus fictif », explique Brigitte Colin, animatrice et programmatrice du CCP.

Les six derniers mois n’ont pas été faciles pour l’association. Alors que la culture reprenait sa place malgré la pandémie, le public a, lui, peiné à répondre présent. Bien conscient des incertitudes et des reports que pourrait engendrer la situation sanitaire actuelle, le Centre culturel de la Prévôté compte toutefois bien relancer les affaires lors du prochain semestre : « Nous misons sur des points forts chaque mois avec un ou deux événements, parfois sur plusieurs jours. L’idée est de proposer de véritables rencontres au public », poursuit Brigitte Colin.