Evidanse avec l’accent régional

La pandémie complique certaines activités et loisirs, mais les artistes restent heureux de pouvoir proposer leurs spectacles. C’est dans ce contexte qu’Evidanse a dévoilé ce vendredi sa programmation pour le premier semestre 2022. Un début de saison d’ailleurs légèrement retardé puisque le premier spectacle « Danse macabre » prévu ce vendredi à Bienne est reporté en décembre en raison d’un cas de Covid qui touche la troupe. D’ici le mois de juin, une vingtaine de dates sont au programme dans le Jura et Jura bernois avec un accent de plus en plus régional à en croire la coordinatrice du projet Evidanse.