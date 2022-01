Deux pertes de maîtrise sur la route glissante

Les routes glissantes ont provoqué des dégâts sur les routes delémontaines. Un automobiliste a été blessé vendredi vers 20h entre Mettembert et Soyhières. Selon la police cantonale jurassienne, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule en raison de la chaussée verglacée au lieu-dit l’Angoulat. La voiture a effectué un plongeon dans le ravin et a terminé sa course dans la forêt à une vingtaine de mètres en contrebas. La personne, blessée, a été prise en charge par une ambulance. Le véhicule a dû être treuillé de sa position.

Un peu plus tard, vers 21h30, un autre automobiliste a dérapé sur la chaussée glissante entre Choindez et Courrendlin. Selon la police, il s’est déporté sur la voie opposée et a terminé sa course dans la barrière de sécurité à gauche de la route. Il n’a pas été blessé. Dans les deux cas, la circulation a été perturbée durant une heure environ. /comm-lbe