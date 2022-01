Renforcer l’improvisation pour faire face aux contraintes de la pandémie

Le monde du théâtre doit s’adapter aux contraintes posées par la situation sanitaire. Dans la région, la compagnie Vol de nuit a décidé d’approfondir sa pratique de l’improvisation en cette période où les quarantaines et les isolements sont à la mode. Elle propose à partir de ce samedi trois spectacles aux concepts totalement différents. Selon Célien Milani, membre de la compagnie, le Covid est à la base de cette adaptation de la démarche théâtrale. « On a dû annuler beaucoup de spectacles ou on se lançait dans des répétitions sans trop savoir où on allait. Le fait de renforcer l’improvisation nous a un peu dégagé l’esprit », souligne Célien Milani. Ce dernier estime que cette technique permet de se libérer de certaines contraintes, « ce qui fait pas mal de bien en ce moment ».