Le Lions Club Delémont soutient la lutte contre la pollution des océans

De gauche à droite : François Chételat (past-président du LC Delémont), Maurice Hoffstetter (président de The SeaCleaners Swiss), Yvan Burgnon (skipper et président-fondateur de The SeaCleaners), Saype, Benoît Brêchet (président du LC Delémont) et Milan Despotovic (directeur général de The SeaCleaners). (Photo : Lions Club Delémont).