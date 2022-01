Un accident de la circulation s’est produit ce lundi matin, vers 06h50, entre Alle et Vendlincourt. Une voiture s’est déportée à gauche dans un virage et a heurté latéralement un véhicule qui roulait correctement en sens inverse. Personne n’a été blessé et l’automobiliste fautif a poursuivi sa route sans se soucier des dégâts. La police cantonale jurassienne lance un appel à témoins. /comm-fco