L’union ou le chacun pour soi ? Pure Politique ouvre le débat

« Partis politiques jurassiens : l'union peut-elle faire la force ? ». C’est le thème qui sera abordé ce mercredi soir 19 janvier dans l’émission Pure Politique, en direct dès 18h20 sur RFJ. Lors des dernières élections cantonales fribourgeoises, des partis ont décidé de faire cause commune. L'UDC, le PLR et Le Centre sont ainsi parvenus, ensemble, à conforter la majorité de droite. Dans les cantons de Vaud et de Berne, ces mêmes partis se rassemblent aussi pour les élections cantonales de mars prochain. Pareil scénario est-il possible dans le Jura ? Pourrait-on imaginer à l’avenir une liste PDC-PLR-UDC et une liste PS-Vert(e)s/CS-POP-PCSI ? Ou le « chacun pour soi » va-t-il persister, les programmes étant trop divergents ?

