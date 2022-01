Les tendances musicales 2022

Une nouvelle année qui sera aussi musicale : quelles tendances pour 2022 en Suisse et à l’étranger, quels seront les artistes à suivre et les sorties à ne pas manquer : La Matinale a décrypté cela avec Iannis Valvini, responsable de la programmation musicale au SAS à Delémont. En raison de la pandémie de coronavirus, des sorties ont été reportées et les nouveautés seront donc nombreuses cette année. /mmi