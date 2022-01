Une élection très ouverte à Porrentruy

Les partis politiques jurassiens ont dans le viseur les élections communales de cet automne. Le principal enjeu du 23 octobre sera la mairie de Porrentruy. Le maire Gabriel Voirol a surpris son monde en annonçant l’été dernier qu’il ne briguerait pas un second mandat. Les différentes sections n’ont pas encore dévoilé leur candidat, c’est trop tôt, mais les discussions vont bon train. Tout est pour le moment ouvert.





Difficile de conserver la mairie

Alors que la locomotive Gabriel Voirol avait raflé la mairie en 2017 au PDC, profitant du soutien du PCSI toujours fâché après l’affaire Fueg-Schaffter, désormais le Parti libéral radical parviendra à grand-peine à conserver cette fonction. L’actuel conseiller municipal Manuel Godinat refuse de se positionner pour le moment. Mais la fonction semble trop lourde pour ce jeune père de famille qui dirige une entreprise. Le président de la section bruntrutaine, Xavier Brunner, pourrait prendre ses responsabilités et se lancer dans la course, malgré son manque d’expérience.





Chez les outsiders

Du côté du PCSI, le conseiller municipal Philippe Eggertswyler semble tout désigné pour briguer une seconde fois la mairie. Quant à l'option de faire liste commune avec le jeune Parti vert’libéral, dans la foulée du groupe commun au Parlement, l’idée ne semble pas séduire le PVL qui souhaite profiter de la visibilité de cette élection. Emilie Moreau pourrait alors porter les idées du Parti vert’libéral dans les débats.

Quant aux Verts, ils pourraient surfer sur la vague des dernières élections cantonales et avoir envie de tester leur force politique à Porrentruy. Baptiste Laville, figure de proue, miserait plutôt sur l’accord avec le PS. La collaboration de ces dernières années fonctionne bien et les Verts auraient plus à perdre de partir seul.

Justement au Parti socialiste, Julien Loichat pourrait pour une troisième fois tenter sa chance à la mairie, surtout qu’il ne pourra plus se présenter au Conseil municipal après ses trois mandats. Le PS pourrait tout de même jouer la carte femme avec l’ancienne présidente du conseil de ville, Mathilde Crevoisier Crelier, qui rappelle que la fonction de maire est exigeante.

L’UDC pourrait se risquer à présenter Claude Gerber, mais ses chances semblent minimes.





Le retour gagnant du PDC ?

Le PDC détient la clé du problème. Le Parti démocrate-chrétien voudra évidemment prendre sa revanche et plusieurs noms circulent. Eric Pineau ne pourra plus siéger au Conseil municipal. Avec Anne Roy, députée et conseillère municipale, le PDC pourrait présenter une candidature féminine. Stéphane Theurillat, président de section et député, aurait aussi les facultés pour un tel mandat. Mais un nom revient régulièrement : Charles Juillard. L’ancien Ministre et actuel conseiller aux Etats n’a encore jamais œuvré dans un exécutif communal. Sa popularité et son expérience pourraient assurer la victoire au PDC. Le vice-président du Centre et les autres personnes citées n’ont pas voulu se prononcer pour le moment. Le dépôt des listes est agendé à fin août. /ncp