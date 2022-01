Franchir les obstacles pour faire vivre le JuraBike Park

Il est temps de se lancer dans la course au financement pour le JuraBike Park. Le conseil de fondation a ouvert la recherche de fonds ce mardi. Le budget de 1,7 million de francs a été présenté à la presse. Cette somme doit permettre la réalisation de plusieurs zones pour pratiquer le vélo, ou tout autre sport à roulettes, sur un terrain de 11'000 m2 à Porrentruy, sur le site du Banné. Pumptrack, sauts, obstacles, éléments de trial, parcours destiné aux enfants : neuf zones de jeux différentes sont en projet. Elles pourront être réalisées au fur et à mesure des rentrées d’argent. L’objectif pour le conseil de fondation est d’inaugurer le Pumptrack cet automne. Il s’agit d’une piste composée de bosses et de courbes, qui pourrait être homologuée par l’Union cycliste internationale. Les responsables du projet bruntrutain rêvent d’y accueillir des compétitions nationales, voir internationales.





Un atout touristique

Le JuraBike Park est aussi imaginé comme un véritable attrait touristique. Ce genre d’infrastructure peut séduire les amoureux du vélo loin à la ronde. Arnaud Maître, le président du Conseil de fondation en est convaincu.