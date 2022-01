Le CEQF s’enrichit des collections musicales de Pierre Jobin

La Bibliothèque cantonale jurassienne (BiCJ) de l’Office de la culture vient de recevoir une collection de disques, CD et ouvrages en provenance du Québec. Le fonds est issu de la collection de Pierre Jobin, décédé à Québec le 4 janvier dernier. Ce don sera intégré au Centre suisse d’études sur le Québec et la Francophonie (CEQF), hébergé par la BiCJ. Ce fonds a été réceptionné en novembre 2021 et sera intégré au fonds documentaire du CEQF à Porrentruy, où il sera inventorié d’ici la fin de l’année 2022.



« Producteur, propriétaire de salles de spectacles, impresario, diffuseur, Pierre Jobin a produit des artistes de renom comme Anne Sylvestre, Ricet Barrier ou encore Claude Nougaro. Il a été l’impresario de Félix Leclerc durant 15 ans. Sans lien direct avec le Jura, Pierre Jobin avait de nombreux contacts avec la Suisse. On peut mentionner sa participation active à la création du Festival Pully-Lavaux à l’heure du Québec », indique le Service d’information et de communication du Canton du Jura ce mardi dans un communiqué. /comm-cer