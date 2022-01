Transparence des partis : « Ce n’est pas tabou de parler d’argent ! »

Les partisans de l’initiative cantonale « Partis politiques : place à la transparence » entrent en scène ce mardi. Les Jurassiens se prononceront le 13 février sur le texte du Parti socialiste, qui veut que les formations politiques et les organisations qui participent à des campagnes publient leurs comptes annuels et indiquent leurs sources de financement. « Ce n’est pas tabou de parler d’argent ! », a notamment déclaré la Conseillère aux Etats Elisabeth Baume-Schneider. « La transparence est un élément essentiel à la démocratie pour se forger une opinion critique et objective », a ajouté le président du PSJ Jämes Frein.

Le Parti socialiste s’est mis en campagne avec l’appui – à gauche – des Verts, du CS-POP et du PCSI. Il est également soutenu par des partis du centre, comme les Verts-libéraux et le Parti évangélique. Le président du PEV, Philippe Siraut :