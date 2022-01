Pure Politique : l’union peut-elle faire la force ?

Fribourg, Vaud, Berne : trois exemples de cantons où certains partis ont choisi de faire cause commune lors des élections cantonales. Les convergences ont ainsi et privilégiées aux divergences. Le Jura pourrait-il suivre cette politique de rapprochement lors des scrutins à venir, ou les différences sont telles que le chacun pour soi va persister ? RFJ a ouvert le débat mercredi soir dans l’émission Pure Politique. Nos invités : John Moser (UDC), Gabriel Voirol (PLR), Gauthier Corbat (PDC), Pauline Godat (Vert.e.s), Jämes Frein (PSJ) et Thomas Schaffter (PCSI), avec la participation de Rémy Meury (CS-POP) et Didier Receveur (PVL).

Les échanges sont à (ré)écouter ci-dessous.