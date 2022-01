CBD à Moutier : mise aux normes attendue

Le cannabis thérapeutique (ou CBD) a peut-être encore de beaux jours devant lui à Moutier, mais ceux qui le cultivent devront se mettre aux normes. L'entreprise IMAZUT Sàrl a été sommée mercredi de déposer une demande de permis en bonne et due forme jusqu'à la fin du mois de février. Une condition qui a été fixée à l'occasion d'une rencontre entre l'exploitant, le propriétaire de l'ancienne verrerie, les autorités prévôtoises, l'Assurance immobilière du canton de Berne (AIB) ainsi que des représentants des offices cantonaux de l'environnement et de l'économie. IMAZUT a commencé l'exploitation du CBD en août 2021 à Moutier. Ce n'est que plus tard que les autorités ont été alertées, notamment en raison de fortes odeurs de cannabis un peu partout dans la cité. Le maire de Moutier Marcel Winistoerfer, qui a assisté à la rencontre de mercredi, assure que ce problème devra être réglé :