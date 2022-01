L’Office de l’assurance invalidité du canton du Jura remet ses prix 2021

L’Office de l’assurance invalidité du canton du Jura remet trois prix de la réadaptation professionnelle 2021. Pour sa 10ème remise de prix récompensant les personnes dont le parcours est particulièrement méritant et exemplaire après une atteinte à leur santé, l’institution a retenu deux assurés ainsi qu’une entreprise : Christian Meyer d’Alle et Denis Moritz de Delémont, ainsi que l’entreprise ETA à Boncourt. Les deux premiers nommés ont remporté le prix pour leur réadaptation professionnelle et l’entreprise pour « son investissement conséquent dans la réadaptation et l’accompagnement de plusieurs collaborateurs », indique l’Office de l’assurance invalidité du canton du Jura dans un communiqué paru ce jeudi. Si les précédentes remises du prix se déroulaient dans le cadre de la Foire du Jura à Delémont, l’édition 2020 a été annulée et les incertitudes liées à la situation épidémiologique étant toujours d’actualité, un nouveau projet a vu le jour à travers la réalisation d’un film. Ce dernier, réalisé par Ellipse Production Vidéo à Saignelégier, met en lumière le parcours des trois lauréats qui ont été filmés dans le cadre de leur activité professionnelle. La vidéo peut être consultée ci-dessous :