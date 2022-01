La piscine de l’Orval rouvre ses portes

Aller piquer une tête dans la piscine couverte de l’Orval à Bévilard sera à nouveau possible la semaine prochaine. Mercredi, l’établissement rouvre ses portes aux visiteurs, selon un communiqué publié ce jeudi. Les horaires seront cependant réduits. Vous retrouvez tous les détails ici. Cette réouverture est due au fait que de plus en plus de monde bénéficie de la « 2G+ ». A noter encore que l’inauguration du restaurant aura lieu le 1er février à 18h. /comm-lge