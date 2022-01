Sorti(e) de Boîte : Revive

Rouler vert et vintage, tout en redonnant une seconde vie à son véhicule de collection, c’est désormais possible. Depuis un an maintenant, la start-up de Brügg Revive greffe des moteurs électriques dans ces voitures de légende. L’idée est donc de conserver l’authenticité du modèle tout en le rendant plus moderne et écologique. Certains gadgets peuvent également être ajoutés au système par les cinq personnes qui travaillent pour cette firme. Notre chronique économique Sorti(e) de Boîte est allée à la rencontre du fondateur de Revive, Serge de Wilde. L’occasion de découvrir l’un de ces véhicules en préparation :