Une conductrice et sa passagère ont été blessées dans un accident ce vendredi matin. Pour une raison encore indéterminée, l’automobiliste, qui circulait sur la route principale entre Rocourt et Chevenez, a dérapé sur la chaussée glissante et a percuté un candélabre, détaille un communiqué de la police jurassienne. Légèrement blessées, les occupantes du véhicule ont été prises en charge par deux ambulances de l’Hôpital du Jura. La circulation a été perturbée durant environ une heure. /comm-gtr