Le carnaval de Delémont abdique face aux contraintes

Le cœur lourd, la société de carnaval de Delémont a annoncé vendredi l’annulation des cortèges et du bal des vieilles. Les organisateurs expliquent qu’avec l’incertitude liée à la pandémie, il était inconscient d’engager des frais pour la construction des chars. Pas de cortège, cela veut dire pas de prince ni de princesse et c’est la colonne vertébrale de la fête qui est abandonnée. Il ne faisait donc plus sens pour la société de carnaval d’organiser le bal des vieilles. Le président Yann Beuret nous a encore indiqué que repousser la fête n’était pas la solution pour eux. La société réfléchit à différentes actions pour les enfants ou les seniors et compte bien retrouver les costumes et les confettis l’année prochaine, peut-être avec le même thème « Quel cirque à Trissville » puisque… « ce sera toujours le cirque à Trissville », conclut la société de carnaval. /comm-lbe