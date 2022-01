Mesures cantonales prolongées contre le Covid-19

Le Gouvernement jurassien prend note des décisions fédérales et maintient les mesures cantonales. Les autorités jurassiennes l’annoncent ce vendredi dans un communiqué, dans la foulée des dernières décisions du Conseil fédéral. « Au regard de ces dernières et en considérant le toujours très haut niveau de circulation du virus dans le canton, les deux mesures cantonales qui se distinguent encore du cadre fédéral sont prolongées », indiquent celles-ci. L’exécutif cantonal a décidé de prolonger de deux semaines l’obligation du port du masque pour les élèves dès la 5e Harmos ainsi que de maintenir jusqu’à fin mars la restriction des visites dans les institutions sociales et de soins aux personnes vaccinées ou guéries (règle des « 2G »). « Cette mesure pourra être revue plus rapidement en fonction de l’évolution épidémiologique. Des exceptions sont prévues, notamment dans les situations de fin de vie », nuance toutefois le canton. Celui-ci ajoute encore qu’au niveau de la vaccination, l’inscription pour toutes les personnes dès 5 ans est désormais possible directement via le Guichet virtuel. /comm-cer