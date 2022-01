Un site web flambant neuf pour Clos du Doubs

Clos du Doubs se met à la page. La commune a récemment mis en ligne une version dépoussiérée de son site Internet. La première mouture du site a été mise en service il y a une dizaine d'années et n'était plus en phase avec les besoins des utilisateurs. La nouvelle version est en fonction depuis un mois environ. Le site se veut plus intuitif, un tri des informations a également été opéré, pour alléger la lecture, nous a expliqué le conseiller communal en charge du dossier Nicolas Maître. « Il y avait trop d’informations inutiles, et une réorganisation du site était devenue nécessaire » explique-t-il.

Pour rafraîchir son portail Internet, la commune de Clos du Doubs s’est approchée de l’entreprise Novadev à Glovelier. Désormais, le site s’adapte aux diverses utilisations et se lit aussi bien sur un ordinateur que sur un téléphone portable ou une tablette. De plus, l'application St-Ursanne - Perle du Jura est désormais liée à la nouvelle version du site de la commune, ce qui permet sa mise à jour immédiate.





Un outil au service des citoyens et du tourisme

Le nouveau site Internet se veut plus facile d’utilisation, explique Nicolas Maître. Il contient une page dédiée aux citoyens, aux touristes ainsi qu’un guichet virtuel qui met à disposition des documents à l’attention des habitants.

Pour aiguiller les touristes, le site dispose également d’une carte interactive des parkings à St-Ursanne. « Cela permet de guider les visiteurs vers les zones de parking autour de la ville » explique Nicolas Maître. De plus, le site est désormais disponible en quatre langues, pour faciliter son accessibilité aux touristes. /tna