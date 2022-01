Un site web pour recenser les « bons » gynécos

Ce n'est pas toujours simple de trouver le bon médecin ; c'est parfois d'autant plus compliqué lorsqu'il s'agit de trouver le bon gynécologue. Pour aider les femmes à faire ce choix, il existe un site internet, baptisé « Adopte une gynéco », créé en 2016. Les personnes ayant vécu une expérience positive peuvent signaler le nom de leur gynécologue et les raisons qui les poussent à le recommander à d’autres femmes. Le tout via un questionnaire anonyme. Les médecins listés sur ce site sont réputés particulièrement à l'écoute et respectueux de leurs patientes.