Des étudiants du CEJEF construisent un satellite

Un projet idéal pour des apprentis électroniciens

C'est donc un projet miniature, mais qui ne manque pas d'envergure. Les circuits imprimés sont bardés de fils multicolores, les schémas s'enchaînent sur le tableau blanc, et les calculs se multiplient. Le mini satellite devra pouvoir récolter des données, comme la température et la pression de l’air. L’équipe menée par le professeur d’électronique René Grossmann a aussi décidé de programmer la machine pour qu’elle enregistre le CO2 présent dans l’air et l’humidité. Pour l’enseignant, ce projet est idéal pour entrainer les électroniciens en herbe : « L'intérieur du satellite est fait de composés électroniques qui mesurent des grandeurs physiques et les traduisent en signaux électriques. On doit les brancher ensemble, les programmer... c'est un travail commun pour un électronicien. Ce qui change dans ce projet, ce sont notamment les contraintes mécaniques... Notre satellite doit être solide, notamment pour l'atterrissage ! »





Encore du boulot...

Le projet permet aussi aux jeunes de travailler en groupe, ce qui est assez rare selon Alan, étudiant. La dynamique s'en trouve renforcée, même si la crise du coronavirus a un peu chamboulé l'équipe : certains ont été absents plusieurs jours, ont dû avancer sur le projet depuis la maison... Il y a encore beaucoup à faire, mais selon René Grossmann, le mini satellite devrait être prêt à temps, en avril.