Initiative « enfants sans tabac » : notre dossier

La publicité ne doit pas faire un tabac chez les jeunes. Le peuple suisse se prononce le 13 février sur l’initiative populaire « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac ». Le texte veut interdire la promotion de la cigarette là où des enfants ou des adolescents pourraient la voir. Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que l’initiative va trop loin et proposent un contre-projet indirect. Retrouvez les arguments des porteurs du texte et des opposants :