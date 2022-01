Les Frères Taloche font leur « Mise à jour »

Le nouveau spectacle des Frères Taloche mélange quelques grands classiques et de tous nouveaux sketches. Bruno et Vincent, passés maîtres dans le monde de l’humour visuel et burlesque, sont inspirés par l’actualité et la vie actuelle.

Dimanche à 17 heures, ils présenteront « Mise à jour » qui marque également 30 ans d’humour fraternel, leur duo ayant débuté le 9 octobre 1992. Une carrière riche en rencontres, en spectacles et en folles création. Bruno Taloche parle de cette nouvelle création :