Des rendez-vous en ligne au Centre cantonal de dépistage

Le canton du Jura procède à quelques changements face à la forte demande en tests Covid liée à la vague Omicron. Il est désormais possible de prendre un rendez-vous en ligne au Centre cantonal de dépistage situé à la sortie de l’A16, entre Courrendlin et Delémont. La procédure se déroule via le guichet virtuel à l’adresse : jura.ch/test. Elle vise à décharger la hotline cantonale.

Dès lundi prochain, le Centre cantonal de dépistage proposera, par ailleurs, des tests salivaires en plus des tests PCR nasopharyngés, des tests rapides antigéniques et des tests gingivaux destinés aux enfants. Le nouveau mode de prélèvement doit permettre de doubler le nombre de tests quotidiens. /comm-fco