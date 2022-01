Pellets de bois proches de la pénurie

On n’est pas loin de la pénurie de granulés de bois en Suisse romande. Certains commerces ne vendent plus de sacs de 15 kilos. Mais selon la branche, des solutions existent pour s’approvisionner en combustible

Pas facile de se procurer des pellets de bois en ce moment dans le pays, en particulier en Suisse romande. Un auditeur nous signalait des ruptures de stock des sacs de 15 kilos de ce combustible naturel dans plusieurs commerces.

La faitière, l’association proPellets.ch, confirme que la situation est tendue cet hiver. Selon elle, les causes sont connues. L’hiver 2020-2021 a été particulièrement froid, et plus long que d’habitude. La demande de granulés de bois a augmenté, partout en Europe. Le Covid n’a rien arrangé. Et les producteurs et distributeurs n’ont pas pu constituer des réserves équivalentes à celles des années précédentes.





Hausse des prix

Le résultat : des stocks limités et des prix en hausse. Ceux-ci sont supérieurs de près de 20% par rapport à ceux du mois de janvier 2021. En théorie, la Suisse pourrait augmenter sa production, mais cela réclame du temps. Les producteurs doivent s’équiper de machines et les distributeurs construire ou louer des entrepôts, et une telle montée en puissance réclamerait plusieurs mois.

Le risque, c’est qu’en raison de cette situation, les consommateurs se détournent de la filière bois énergie. L’avis à ce sujet de Gauthier Corbat. Il est le patron du groupe Corbat, qui produit des pellets dans le Jura :