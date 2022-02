La route enneigée entre Movelier et Soyhières a causé un accident ce lundi après-midi. Une automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule qui a quitté la chaussée et a heurté le talus bordant la chaussée. La voiture a alors effectué un demi-tonneau avant de s’immobiliser sur le toit, au milieu de la route. La conductrice a été légèrement blessée et a été acheminée en ambulance à l’Hôpital du Jura à Delémont. La circulation a été perturbée pendant une heure environ. /comm-fco