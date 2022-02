Extinction des feux pour Val Terbi

Comme Jocelyne, certaines personnes émettent des réticences d’ordre sécuritaire. Mais selon la commune de Val Terbi, l’extinction nocturne aurait au contraire des effets positifs et ferait baisser les incivilités et les infractions routières. Des détecteurs de mouvement permettront de repérer les personnes et enclencheront les lumières sur demande, entre minuit et 3 heures du matin les week-ends. Marie, restauratrice à Corban, n'est pas contre tant que cela ne touche pas les affaires :