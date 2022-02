Le monde en cause : l’humanité face à son déclin ?

La terre compte toujours plus d’habitants. Nous sommes aujourd’hui quelque 7,8 milliards d’humains. Si ce nombre devrait encore augmenter, les pays qui voient leur population reculer seront de plus en plus nombreux à l’avenir. L’Université de Washington a tiré la sonnette d’alarme dans une étude l’an dernier. D’ici 2050, 151 des 195 Etats du globe vont se trouver en situation de décroissance démographique. En Asie, la tendance se fait déjà clairement sentir. Les précisions d’Alexandre Rossé :