Trois gares du Cornet vont être rénovées

Plusieurs gares du Cornet vont avoir droit à un coup de jeune. Elles font partie du projet de rénovation du tunnel du Weissenstein et de modernisation du tronçon ferroviaire Soleure - Moutier. La société BLS va investir environ 150 millions de francs, dont 85 millions pour le tunnel.

Long de 3,7 km, le tunnel centenaire du Weissenstein doit être rénové pour les 25 prochaines années. BLS va en condamner l’accès pendant la durée des travaux. La société ferroviaire veut en profiter pour moderniser six gares situées sur le tronçon Soleure - Moutier. Pour le Jura bernois, cela concerne les haltes de Grandval, Crémines-Zoo et Corcelles. Elles devront être conformes aux prescriptions de la loi sur l’égalité pour les handicapés. Le projet concernant la gare de Corcelles a été publié la semaine passée dans la Feuille officielle. Un nouveau quai d’une longueur de 110m sera construit, de même qu’un nouvel abri. Le quai et les accès existants seront détruits. Le viaduc de Corcelles fera, lui, l’objet d’un assainissement.

Les lignes de contact seront également rénovées sur l’ensemble du secteur, de même que certaines voies. BLS va commencer les travaux dans le tunnel du Weissenstein et sur le tronçon Soleure - Moutier au plus tôt en 2023. Annoncé pour l’été passé, le chantier a été repoussé en raison d’une procédure de recours en cours. /emu