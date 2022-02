Un tour de l’hémicycle avec François Monin

Il est le deuxième député le plus jeune du Parlement jurassien. François Monin, élu PDC de Glovelier, était l’invité de La Matinale ce mardi. Cet ingénieur agronome de 29 ans est le directeur d’AgriJura. Il apprécie la nature et aime s’y promener. Enfant de paysan, François Monin est sensible au développement de l’agriculture dans la région. Sur RFJ, il a également réagi à la relance du projet de géothermie profonde à Haute-Sorne, sa commune. Retrouvez l’intégralité de notre entretien ci-dessous. /mle