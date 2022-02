La ferme du Solvat récompensée

Les lauréats du Prix de l’innovation et de l’excellence en agriculture sont connus. Le Gouvernement jurassien l’a décerné ce mercredi à Christelle et Stéphane Balmer, qui tiennent la ferme du Solvat à Courcelon. Ils empochent ainsi la somme de 10'000 francs. Ce prix a été remis pour la quatrième fois.

Composé de représentants d’associations professionnelles agricoles et de consommateurs, le jury a dû trancher entre trois dossiers loués pour leur qualité. Il admet avoir longtemps débattu pour se décider. Le prix doit répondre aux trois piliers du développement durable que sont la qualité environnementale, l’équité sociale et l’efficacité économique.





Diversification des activités

Le jury a finalement jeté son dévolu sur la famille Balmer, qui a opéré une diversification importante de ses activités : production de lait de chèvres, écoulement de la viande transformée de cabris, mise-bas et sevrage de porcelets, production et commercialisation de pommes de terre en vente directe et école à la ferme. A terme, les lauréats entendent créer un magasin en libre-service à la ferme, puis produire des légumes et des plantes aromatiques en permaculture. Selon le Gouvernement, les choix de la famille Balmer – orientés vers des productions à forte valeur ajoutée – ont créé de nouveaux débouchés de vente et des emplois.

Le Prix de l’innovation et de l’excellence en agriculture a été remis par le ministre de l’Economie et de la Santé. « En agriculture aussi, l’innovation est un moteur. Elle ne s’oppose pas à la tradition. Les dossiers présentés pour ce concours sont excellents. Ils montrent la capacité de l’agriculture à se réinventer. L’Etat est reconnaissant », a déclaré Jacques Gerber.