Les enfants à la découverte des serres

25 degrés à Porrentruy au mois de février… Ça donne envie et c’est possible dans les serres du jardin botanique de Jurassica. En ce moment et jusqu’au 6 février, il est partenaire du Festival Botanica. Dans ce cadre, le jardin botanique organisait mercredi une visite des serres pour les enfants.

Forêts tropicales, déserts arides ou étangs tempérés. Les serres ont déployé devant les yeux d’une douzaine d’enfants une grande variété d’écosystèmes. Alain Mertz, jardinier en chef, se réjouit de partager ses connaissances avec les nouvelles générations: