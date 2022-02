Porrentruy vise l’exposition nationale de 2027

Porrentruy se positionne pour participer à l’exposition nationale de 2027. La ville a rejoint NEXPO qui regroupe déjà 24 cités dans 17 cantons différents, dont Bienne, Neuchâtel ou encore La Chaux-de-Fonds. Elle l’a annoncé mercredi dans un communiqué. Le projet NEXPO se concentre sur le tourisme et la culture en conjuguant les initiatives de toute la Suisse. Il est en concurrence avec quatre autres dossiers en vue de devenir le futur projet d’exposition nationale. Le Conseil fédéral annoncera le vainqueur l’année prochaine. Parmi les rivaux de NEXPO, Svizra27, porté par plusieurs cantons dont celui du Jura. Porrentruy ne se considère toutefois pas comme une menace ou un concurrent.

L’arrivée du chef-lieu ajoulot dans la course à l’exposition nationale est plutôt à voir comme une opportunité pour le Jura. Avec Porrentruy qui prend part à NEXPO, le canton double ses chances d’être présent à l’événement prévu en 2027. Le but est donc d’assurer une présence jurassienne, avoue le maire de Porrentruy. Gabriel Voirol ajoute que les autorités cantonales ont été prévenues et n’ont formulé aucune objection. Il précise que les cantons de Bâle-Ville et Argovie sont dans le même cas de figure.

Choix stratégique donc mais pas seulement. La ville entend profiter des retombées de NEXPO si le projet est retenu. Des idées et des infrastructures pourraient être développées et connaître un retentissement national. Gabriel Voirol précise que des réflexions sont en cours mais qu’il est encore trop précipité d’en évoquer précisément les contours. Il indique encore que dans le cadre du projet NEXPO, la ville envisage un investissement qui reviendrait à un franc par habitant pour 2022-2023. Au final, selon le maire, ce n’est pas seulement Porrentruy mais tout le canton qui pourrait être gagnant. /comm-nmy