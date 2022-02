Un tunnel sous la route communale

Un tunnel va relier deux bâtiments du Centre de santé Delémont SA. Un nouvel immeuble médical va être raccordé au bâtiment actuel sous le pont de la RDU. La galerie passera donc sous la rue de Chaux et ce n’est pas tous les jours que le bureau de l’architecte Philippe Milani travaille sur ce genre de construction. C’est d’ailleurs la première fois qu’il s’affaire à passer sous une route communale. Selon le Journal officiel de cette semaine, cette galerie mesurera 14,5 m de long pour 5,7 m de large et 4,82 m de hauteur. Attention toutefois à ne pas se laisser emporter par les dimensions, prévient Philippe Milani : « la zone est inondable et il faudra des couches de protection et de béton qui vont rétrécir le couloir ». Finalement, ce corridor doit permettre aux patients et autres utilisateurs de rejoindre les deux bâtiments du CDS : celui existant au Sud et, le Journal officiel nous l’apprend aussi, au Nord, un immeuble médical qui va voir le jour avec notamment un parking souterrain et des locaux de soins médicaux et administratifs. Ce nouveau bâtiment se situera juste sous le pont de la RDU, à côté des voies, direction Rossemaison. /lbe