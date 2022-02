Les citoyens de Châtillon ont accepté vendredi soir le budget 2022 en assemblée communale. Les prévisions tablent sur un déficit d’un peu plus de 88'500 francs avec une quotité d’impôt inchangée. Plusieurs crédits ont également été adoptés dont une enveloppe de 262'000 francs pour la rénovation périphérique et nouveau chauffage du bâtiment communal et une autre de 67'000 francs pour finaliser l’étude de la traversée du village. /fco