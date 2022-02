Appel aux bénévoles pour le voyage de noces des grenouilles

D’ici deux à trois semaines, cinq millions de grenouilles, crapauds et tritons se déplaceront afin de gagner leur site de reproduction en Suisse. Pour que ces amphibiens déjà menacés ne soient pas écrasés sur les routes, les associations de protection de la nature et les communes recherchent des personnes bénévoles pour les aider à passer leur lune de miel en toute sécurité.





Importants pour notre écosystème

Les grenouilles, crapauds et tritons constituent des maillons importants de la chaîne alimentaire. Ils mangent des moustiques, des mouches, des coléoptères, des araignées, des vers ; et ils sont eux-mêmes le festin de nombreux oiseaux, reptiles et mammifères. « Mais plus des trois quarts de nos vingt espèces d’amphibiens indigènes sont menacés. Ils font partie des espèces animales les plus touchées par la crise de la biodiversité», souligne Urs Tester de Pro Natura. Le succès de leur reproduction est d’autant plus important.





Peu d’efforts, mais un grand effet

Les communes et les associations de protection de la nature installent des passages à amphibiens (crapauducs). Elles invitent associations, écoliers et particuliers à s’engager à leurs côtés pour aider les amphibiens à rejoindre leur zone de reproduction en sécurité. Un travail très simple, mais extrêmement utile : pendant quelques semaines, les bénévoles récupèrent les amphibiens dans des seaux le soir et le matin et les transportent de l’autre côté de la route. Ils apportent ainsi une contribution importante à la préservation de la biodiversité. Dans la région, la société « La Libellule » recherche notamment des volontaires aux environs de Bellelay. Les personnes intéressées peuvent prendre contact par mail auprès de Gauvain Saucy à l’adresse gauvain.saucy@gmail.com. /comm-ami