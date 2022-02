Deux jeunes musiciens jurassiens titrés

Deux jeunes jurassiens champions du Junior Slow Melody Contest 2022. La finale s’est déroulée samedi dernier à Vouvry. Après une partie éliminatoire sur vidéo au mois de décembre avec 315 participants, six des huit candidats jurassiens en lice ont été qualifiés pour la finale de cette joute musicale basée sur l’interprétation de mélodies lentes. Lorin Koller, de la Fanfare de Courtételle, a terminé premier de la catégorie E et Robin Marquis de l’ECC Mervelier et de l’ECJ A, de la catégorie I. Plusieurs autres Jurassiens ont réussi à s’illustrer : Lou-Ann Marquis, à l’alto, 2e de la catégorie G, Elia Voisard, au cornet, 2ème catégorie H ou encore Milo Voisard, à la clarinette, 3ème catégorie L. Tous les résultats sont à retrouver ci-dessous :