L’abbé Schindelholz n’est plus

L’abbé Georges Schindelholz s’en est allé. L’homme d’Eglise, qui se trouvait dans sa 93e année, est décédé samedi au foyer les Planchettes à Porrentruy. Ordonné prêtre en 1964, il a officié à St-Ursanne, puis à Grandfontaine et Fahy. Il était aussi rédacteur dans le journal Le Pays, puis pour le magazine Grandir. L’auteur de l’ouvrage Grimoires et secrets s’est fait plus largement connaître pour son intérêt sur l’exorcisme. Pour son ami l’abbé Jacques Oeuvray, Georges Schindelholz était surtout un « prêtre proche des gens ».