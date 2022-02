Le taux de chômage est en diminution dans le Jura

Le taux de chômage jurassien est celui qui a enregistré la plus forte baisse sur un mois en Suisse. Alors qu’il est resté stable à 2,6% en janvier à l’échelle nationale, il a reculé de 0,3 point dans le Jura en comparaison avec décembre 2021. À fin janvier, 2’252 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’ORP du Jura, dont 1’531 chômeurs et 721 demandeurs d'emploi non-chômeurs. Cela représente 102 inscriptions de moins. En variation annuelle, le taux enregistre également la plus forte baisse avec 1,5 point de diminution.



Le taux de chômage se situe à 4,5% dans le district de Delémont, 4,1% dans celui de Porrentruy et 3,3% aux Franches-Montagnes. /comm-lge