Il y a bien mieux à faire qu’un feu avec les déchets verts

Ne brûlez plus vos déchets verts. C’est le message relayé par l’Office jurassien de l’environnement dans une brochure. L’objectif est de sensibiliser aussi bien les professionnels que les particuliers aux bonnes pratiques en matière de gestion des compostables.

Pour donner une idée, 100 kilos de déchets verts incinérés produisent autant de particules fines qu’un tour complet de la Terre en voiture à essence, soit 40'000 kilomètres.

Cette pratique est interdite depuis l’année passée dans les zones d’habitation du Jura, et les autorités veulent faire connaître cette règle. Dans la brochure intitulée « Bien gérer ses déchets verts ; en finir avec les feux en plein air », elles rappellent les bases légales pour les différents types de zones. Mais elles promeuvent aussi la valorisation de ces déchets : compostage puis réutilisation du terreau, paillage, création de tas de feuilles et de branches que sauront apprécier tout un tas de petites bêtes. Ces méthodes permettent, au passage, de réintégrer une partie de la biomasse dans les sols et de les fertiliser.

En respectant la loi et en suivant les conseils, les citoyens peuvent donc contribuer à préserver la santé de la population, ainsi que la qualité de l’air et des sols. /comm-lad