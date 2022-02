Le champion, le sourire et la Tête de Moine

Didier Cuche fleuron de la rosette. Le skieur retraité des Bugnenets est le parrain de la 5e édition de la Fête de la Tête de Moine qui se tiendra du 29 avril au 1er mai 2022 à Bellelay. La manifestation a pour thème « le lait cru » et une fontaine monumentale de lait trônera au cœur de la fête. Une balançoire avec deux enfants complètera cette sculpture de Jean-Pierre Froidevaux, des Pommerats. L’humoriste vaudois Thomas Wiesel se donnera en spectacle le vendredi soir alors que l’invité d’honneur est la filière du Vacherin fribourgeois AOP. Les célèbres Armaillis de la Gruyère donneront de la voix tout le dimanche sous le chapiteau et à l’Abbatiale. Les visiteurs pourront aussi voir une ferme vivante et déguster les produits du terroir de la région. D’ailleurs, les quarante chalets du marché ont tous trouvé rapidement preneurs après deux ans d’annulation à cause de la pandémie. Les organisateurs, l’Interprofession Tête de Moine, les Chambres d’agriculture du Jura et du Jura bernois, la Fondation rurale interjurassienne, Jura bernois Tourisme et la commune de Saicourt, se réjouissent de l’événement. Didier Cuche aussi, lui qui avoue qu’à part la partie officielle, il risque de se rendre aussi en famille à Bellelay durant le week-end :