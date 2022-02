Neuf tonnes de 2x Noël

Les produits déchargés seront ces prochains jours triés, puis empaquetés et livrés aux bénéficiaires d’ici la mi-mars. Environ 400 foyers se sont inscrits pour recevoir cette aide. Karine Bohin, responsable de l’action social au sein de la Croix-Rouge jurassienne, précise qu’un millier d’adultes et d’enfants sont concernés. Et cette année, de véritables cadeaux seront glissés dans les cartons. Un couple de Jurassiens a offert 300 jeux pour petits et grands. Ces anonymes vont « mettre des paillettes dans les yeux des enfants », selon Karine Bohin. /ncp